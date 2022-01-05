Ladik'in lezzetleri bu pazarda

Samsun'un Ladik ilçesinde restore edilen Tarihi Şeker Pancarı Depolarına ‘Yöresel Ürünler Pazarı' kuruldu.

‘Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, pazarı çok beğendiğini söyleyerek emeği geçenleri kutladı.

Samsun'un Ladik ilçesinde Tarihi Şeker Pancarı Depolarında yapılan restorasyonun ardından hizmet vermeye başlayan Yöresel Ürünler Pazarı'nı Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'le birlikte ziyaret eden Vali Zülkif Dağlı, esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek, ‘hayırlı ve bereketli alışverişler' diledi.

Tarihi dokusu korunarak oluşturulan yeni konseptiyle kavuştuğu estetik ortamında misafirlerine keyifli bir alışveriş imkanı sunan Yöresel Ürünler Pazarı'nı çok beğendiğini belirten ve pazarda satış yapan Laodikea Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınları da ziyaret ederek ‘hayırlı kazançlar' dileyen Vali Dağlı, Ladik'te kadın emeğinin değerlendirilmesiyle kadınların ekonomiye katılımlarının ve istihdamlarının artırılmasına katkı sağlayan kooperatifin mükemmel bir ivme yakaladığını ve kadınların bu konuda göstermiş oldukları cesaret ve gayretin takdire şayan olduğunu ifade etti. Ladik'in geleneksel ve yöresel ürünlerini ülke genelinde tanıtma ve pazarlama fırsatı sağlaması açısından kooperatif çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Vali Dağlı, ürettikleri ürünün piyasada hak ettiği değeri alması için kadın girişimcileri her zaman desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.