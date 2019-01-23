Ladik'te Ambarköy, Vezirköprü'de Adatepe Çamaşırlığı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Büyükşehir Belediyesinin Ladik Ambarköy Çevre Düzenlemesi Projesi ile Vezirköprü'deki Adatepe Çamaşırlığı Projesi'ne ilk etapta 862 bin 500 liralık kaynak aktardı.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının(OKA) Ocak ayı toplantısı Tokat'ta gerçekleştirildi. Samsun Valisi Osman Kaymak ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in de katıldığı toplantıda OKA tarafından desteklenen Ladik Ambarköy Çevre Düzenlemesi Projesi ile Vezirköprü'deki Adatepe Çamaşırlığı Projesi masaya yatırıldı. Her 2 proje için ilk etapta 862 bin 500 liralık kaynak aktarıldı.

Samsun'dan kabul edilen projeler

Toplantı sonunda, kabul edilen Samsun ilinden uygun proje başvurularıyla ilgili detaylı bilgiler verildi. Buna göre, 862 bin 500 TL kaynak ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Ladik Ambarköy Çevre Düzenlenmesi Projesi ile Vezirköprü Kaymakamlığının Osmanlı'dan Armağan - Suyu Yıkayan Kıymet - Adatepe Çamaşırlığı Projesi'nin desteklenmeye haz kazandığını açıklandı.

Ladik Ambarköy yeniden ele alınıyor

Toplantıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak Ladik Ambarköy'de 2 etaplı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projenin ilkinde Ambarköy'ün dış duvarları tamamen yenilenecek ve iç kısımda otopark alanı oluşturulacak. İkinci olarak ise Ambarköy Müzesini inşa edeceğiz. Ambarköy içerisindeki tüm yapıların daha fonksiyonel hale getirilmesi sağlanacak" dedi.

Vezirköprü'ye yeni turizm durağı

Vezirköprü'de OKA ve Kaymakamlık tarafından yürütülen tarihi çamaşırhane projesine de değinen Başkan Şahin, "Adatepe köyünde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen çamaşırlık binası ile birlikte yanındaki çeşme de restore edilecek. Önceki yıllarda köylülerce sığır eğreği olarak kullanılan alanda inşa edilecek ek bina ise, Şahinkaya Kanyonu'na ve Oymaağaç köyündeki Hititlerin kutsal kenti Nerik'e giden ziyaretçilere kafeterya hizmeti verecek. Yaklaşık 1 dönümlük alanda gerçekleştirilecek çalışma ile Vezirköprü yeni bir turizm durağı kazanmış olacak" diye konuştu.

'Yeşil Yol' üzerinde 2 önemli merkez

Ladik Ambarköy ve Vezirköprü Adatepe Çamaşırlığı gibi 2 projenin, Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge İdaresi Başkanlığı(DOKAP) tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde büyük ses getiren Yeşil Yol Projesi üzerinde olduğuna dikkat çeken Başkan Zihni Şahin, "Doğu Karadeniz'i neredeyse baştan başa kat eden Yeşil Yol sayesinde bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış tarihi dokular, yerler ve merkezler turizme kazandırılacak. Bu nedenle Ambarköy ve Adatepe projeleri son derece önemli. Tarihi değerlerimizi turizme kazandırılması noktasında projelerimiz hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.