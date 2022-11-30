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Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Samsun’da lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Samsun'da lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir idaresindeki 34 BB 7961 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ön lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Cemil, Emine ve Katip Demir yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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