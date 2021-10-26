Lazerle hemoroit tedavisi

Dr. Sedat Ocak, son teknoloji lazer cihazı ile hemoroit(basur) şişkinliğinin içerisine tedavi uygulanarak hemoroidin sönmesi ve mühürlenmesinin sağlandığını söyledi.

Günlük hayatı olumsuz etkileyen halk arasında 'basur' olarak da bilinen hemoroidin tedavisinde lazerle tedavi yönteminin de kullanıldığını ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Sedat Ocak, “Söylemekten utanıldığı, son aşamaya gelene kadar doktora gitmekten çekinilen hemoroidin oluşturduğu ağrılar kabusunuz olmasın” dedi.

Hastalığın tanımını yapan Opr. Dr. Sedat Ocak, “Hemoroit, vücudun makat bölgesindeki damarların birbirine dolanması, yumaklanması ve şişmesi sonucunda ortaya çıkan bir problemdir. Uzun süredir kabızlık çekiyorsanız, dışkınızda kan görüyorsanız, makat bölgesinde şişlik, ağrı ve kaşıntınız oluyorsa, ailenizde daha önce hemoroit problemi yaşamış bireyler varsa, basur olma riskiniz yüksektir. Son dönemlerde hemoroit tedavisinde cerrahi yöntemlerin yerine daha küçük çapta minimal invaziv dediğimiz yöntemler daha sık kullanılır olmuştur. Yeni teknolojik gelişmelerin sayesinde artık hemoroit tedavisinde de bazı değişiklikler olmuştur. Bu yöntemlerin başında da lazer ile hemoroit hastalığı tedavisi gelmektedir. Hemoroit hastalığının ikinci ve üçüncü derecedeki hemoroitlere uygulanmaktadır” diye konuştu.

Lazerli tedavi yöntemi hakkında da bilgi veren Dr. Ocak, “Son teknoloji özel bir lazer cihazı ile hemoroit şişkinliğinin içerisine lazer tedavisi uygulanarak hemoroidin sönmesi, mühürlenmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde hemoroitler ortadan kaybolmaktadır. Herhangi bir cerrahi kesi yapılmadığı için ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı olmakla birlikte 15-20 dakikalık bir işlemdir. Akabinde hastanın günlük işlerine hemen dönmesi daha çabuk ve rahat olmaktadır” şeklinde konuştu.