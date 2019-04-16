“Lego Festivali” başlıyor

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukları Lego Festivali'nde buluşturacak.

Çocuklara bayramı erken yaşatmaya hazırlanan Samsun Piazza'da 19 Nisan Cuma günü başlayacak Lego Festivali, 28 Nisan tarihine kadar her gün saat 13.00 ile 20.00 arasında küçük misafirlerini konuk edecek. Her yaş grubundan tutkunları olmakla birlikte çocukların en gözde oyuncağı olan binlerce parça lego, çocukların hayal dünyasıyla şekillenecek.

Legoların büyülü dünyasının kapılarını aralayacak olan çocuklar, unutulmaz bir bayram eğlencesi yaşayacak. Festivale katılacak çocuklar, dev lego heykelleri ve legolardan yapılan birbirinden ilginç oyuncaklarla hem eğlenecek hem el becerilerini geliştirip, hayal dünyalarının sınırlarını zorlayacak.