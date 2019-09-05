LEGO Festivali başlıyor

Modern çağın en eski oyuncaklarından olan lego, rengarenk parçalarıyla Samsun'a geliyor.

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, geniş marka yelpazesinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Yaz tatili boyunca çeşitli etkinliklerle her yaştan ziyaretçisine bambaşka bir alışveriş merkezi anlayışı sunan Piazza, yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala Samsunlu miniklere bir sürpriz daha hazırladı. Piazza, yaz tatilinin tadını AVM'de çıkaran miniklerin el becerilerini geliştirmelerini sağlayacak LEGO Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

9 gün dürecek

6-15 Eylül tarihleri arasında her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve katılımın ücretsiz olduğu LEGO Festivali ile çocuklar, legoların büyülü dünyasının kapılarını aralayacak. Festivale dev lego heykelleri ve legolardan yapılan birbirinden ilginç oyuncaklar eşlik edecek. "Lego ninjago" ve "friends" temalı oyuncakların yer alacağı festivalde Samsunlu çocuklar dolu dolu bir eğlenceyle unutamayacakları anlar yaşayacak.