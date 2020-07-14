Lenslerden kişiye özel lazer tedavisi ile kurtulmak mümkün

Dr. Talha Özdemir, yöntemin 10 dereceye kadar miyop, +6 dereceye kadar hipermetrop, 6 dereceye kadar astigmat rahatsızlığı olan 18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun olan kişilere başarı ile uygulanabildiğini söyledi.

Görme bozukluğunun derecesine göre bilgisayar aracılığıyla programlanan lazer ışını ile gözün üzerindeki saydam kornea tabakası yeniden şekillendirilerek doğru odaklama ve net görme sağlanabiliyor. Dünyadaki en yaygın yöntemlerden biri olan excimer laser ile gözlük ve kontakt lenslerden kurtulmanın mümkün olduğunu vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Opr. Dr. Talha Özdemir, tedavi sırasında öncelikle gözdeki kırma kusurunun derecesinin hesaplandığını ve kornea yapısının incelendiğini belirtti. Opr. Dr. Talha Özdemir, "Excimer laser ile kornea yapısı bilgisayar destekli olarak tekrar şekillendirilerek hastanın gözlükten kurtulması gerçekleşmiş olur" dedi.

Excimer lazer kimlere uygulanır?

Excimer lazer tedavisinini göz yapısı uygun kişilerde başarıya ulaştığını vurgulayan Opr. Dr. Özdemir, "Excimer lazer ameliyatı -10 dereceye kadar miyop, +6 dereceye kadar hipermetrop, 6 dereceye kadar astigmat rahatsızlığı olan 18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun olan kişilere başarı ile uygulanabilmektedir. Ancak glokom veya keratokonus gibi göz rahatsızlığı olanlar; diyabet veya romatizma gibi sistemik hastalığı olan kişiler, hamile ve emzirmekte olan anneler lazer operasyonu için uygun adaylar değillerdir. Bunların dışında sert kontakt lens kullanan hastaların ameliyattan 3 hafta, yumuşak kontakt lens kullanan hastaların ise 1 hafta önceden lens kullanımını bırakmış olmasını gerekmektedir" diye konuştu.

Ertesi gün rutin hayata dönülebilir

Ameliyatın ertesi günü günlük yaşantıya dönülebildiğini de müjdeleyen Opr. Dr. Talha Özdemir, tedavi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: "Operasyon sonrası 4–5 saat süre ile gözlerde yanma, sulanma ve az da olsa bulanık görme normal karşılanmalıdır. 1–2 saatte bir verilen damlalar kullanılmalıdır. Ertesi gün yapılacak kontrol sonrası kişiler günlük hayatlarına dönebilmektedir. Hasta ertesi gün gözüne sabun ve şampuan kaçırmadan banyo yapabilir; (gözlerini kapalı tutarak) yüzünü yıkayabilir. Ancak, 3 hafta süre ile havuz-denize girilmemeli, 2 hafta süre ile göz makyajı yapılmamalıdır. Gözleri ovalayıp kaşımaktan da kaçınılmalıdır."

Geriye dönüş yok denecek kadar az

"Excimer lazer yaptıran kişinin göz damlası kullanması gerekir" diyen Opr. Dr. Özdemir, "Excimer lazer yaptığımız hastalarımızın gözlerinde özellikle kuruluk olacağı için bazen 3 ay, bazen 6 aya kadar suni gözyaşı damlalarıyla gözlerini nemlendirmeleri gerekiyor. Daha sonrası ise gözyaşı damlası kullanımına gerek kalmamaktadır. ‘Excimer lazer yüzde 100 çözüm müdür‘ diye sorarsanız, şu anda kullandığımız son teknoloji femto lasik lazer ile kusurların tekrar geriye dönmesi ihtimalinin miyoplarda hemen hemen yok denecek kadar az olduğunu söyleyebilirim. Eğer hastanın lazerden önce tetkikleri iyi yapılmış, son 6 ay içinde numarası 0.50'den daha fazla artmamış ve yaşı da küçük değilse, geri dönüş gözlemlemiyoruz" şeklinde konuştu.