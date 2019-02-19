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Leylekler festivalle karşılanacak

Samsun Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenecek olan “Leylek Şenliği” hazırlıkları başladı.


Doğanca Mahallesi'ndeki yuvalarına mart ayı itibarıyla gelip üreyen ve ağustos ayında göç eden leylekler için bu yıl festival düzenlenecek. Türkiye'nin en büyük deltalarından birisi olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Göçmen Leylekler Konaklama Merkezi, Leylek TOKİ'ye Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek sürüler halinde gelecek olan leylekler düzenlenecek festivalle karşılanacak.


Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin ve yönetim kurulu üyeleri, Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur'u makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ertekin, Adanur'a festival için hazırlanan Bafra'nın coğrafi işareti olan zembil objelerle el örgüsüyle yapılan leylek biblosu hediye etti.


Kaymakam Adanur, Ertekin ve yönetim kurulu üyeleri Oral Aşçı ve Münire Atasever'e yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

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