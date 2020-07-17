LGS'de en az doğru matematik ve İngilizcede oldu

Buna göre öğrencilerin en az doğru yaptığı dersler 4,89 ortalama ile matematik ve 3,53 ortalama ile İngilizce olurken kız öğrenciler matematik dışında tüm derslerde erkek öğrencilere oranla daha başarılı oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2020 LGS Haziran ayında 1 milyon 472 bin 088 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Sınav sonuçlarının açıklamasında ardında öğrencileri tercih heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı ise gerçekleşen LGS ile ilgili analiz raporlarını paylaştı. Sonuçlara göre sınava katılan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 286,35, olarak hesaplandı. Yirmi soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test 10,21 ortalama ile fen bilimleri olurken, en düşük olduğu alt test ise 4,89 ortalama ile matematik oldu. On soru bulunan testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu ders din kültürü ve ahlak bilgisi oldu. En düşük olduğu alt test ise 3,53 ortalama ile yabancı dil oldu. 2019 merkezi sınavda elde edilen doğru cevap sayısı ortalamaları 9,97 ile karşılaştırıldığında 2020 yılı fen bilimleri alt testinde artış görüldü. 2019 merkezi sınavda daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamalarının görüldüğü Türkçe 11,75, matematik 5,09, yabancı dil 4,65 ve TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük 6,88 alt testlerinde ise 2020 yılında düşüş yaşandı.

"Kız öğrenciler matematik dışındaki alt testlerde erkeklerden daha başarılı"

Milli Eğitim Bakanlığı paylaştığı 2020 yılı LGS analizleri kapsamında kız öğrencilerin matematik dışında alt testlerde daha başarılı olduğunu açıkladı. Yirmi soru bulunan alt testler arasında her iki cinsiyet grubunda da doğru cevap sayısı ortalamasının en düşük olduğu alt testin matematik olurken, bu alt testte erkek öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının 4,92, kız öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının 4,86 olduğu görüldü. Kız ve erkek öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalaması açısından n yakın olduğu alt test matematik iken, Türkçe alt testinin, kız 10,77 ve erkek 9,25 öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamaları arasındaki en yüksek farkın görüldüğü alt test olduğu belirlendi.

Türkçe, fen bilimleri, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil alt testlerinde de kız öğrenciler daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahip olurken kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilere göre daha başarılı olduğu belirlendi.

Öğrenciler 20 - 29 Temmuz arasında tercih yapacak.