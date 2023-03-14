Lider Samsunspor 16 maçtır kaybetmiyor

Lig'in yeni lideri Samsunspor, 16 maçtır kaybetmiyor. Karadeniz temsilcisi bu süreçte 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Lig'in 26. haftasında Samsunspor, evinde Bandırmaspor'u 5-0 mağlup etti. Samsun temsilcisi, son yenilgisini ligin 8. haftasında deplasmanda Altınordu karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 16 maçta kaybetmedi. Samsunspor, bu 16 maçlık süreçte Pendikspor, Göztepe, Tuzlaspor, Denizlispor, Adanaspor, Altay, Eyüpspor, Erzurum FK, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarını kazandı. Samsun ekibi; Boluspor, Keçiörengücü, Yeni Malatya, Bodrumspor ve Manisa FK ile de berabere kaldı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 26. hafta sonunda tekrar lig lideri olan Samsunspor, gelecek haftalarda içeride Altınordu, Pendikspor, Tuzlaspor, Keçiörengücü ve Bodrumspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise Gençlerbirliği, Göztepe, Boluspor ve Denizlispor'a karşı mücadele verecek. Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'a müsabakalarından ise 3-0 hükmen galip sayılacak.

“Rekor gelir mi bilmiyorum ama formumuzu devam ettirmek istiyoruz”

Takımının gösterdiği başarılı performansı değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Önemli bir istikrar yakaladık. Galibiyet serisi değil arada beraberlikler var ama kaybetmemek çok önemli. Bu süreçte her maçın ayrı bir özelliği vardı. Tüm maçlara final maçı gibi hazırlandık. Gücümüzü sahaya yansıttığımızda iç sahada yenemeyeceğimiz takım yok. Dış sahada da bu gücümüzü ortaya koyarak başarılı olduk. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Onların arkadaşlık ortamı bize güç katıyor. Amacımız bundan sonraki süreçte sezon sonuna kadar bu istikrarı devam ettirmek. Rekor olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu formumuzu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Samsunspor, Lig'in 27. haftasında 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.