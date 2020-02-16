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Lider Samsunspor'a havalimanında meşaleli karşılama

SAMSUN (İHA) – Samsunspor taraftarları, zorlu Manisa FK deplasmanından 3 puanla dönen Samsunspor kafilesini Çarşamba Havalimanı’nda meşalelerle karşıladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor taraftarları, zorlu Manisa FK deplasmanından 3 puanla dönen Samsunspor kafilesini Çarşamba Havalimanı'nda meşalelerle karşıladı.


Cumartesi günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yenen Samsunspor bugün kente döndü. 16.10'da Samsun'a gelen kırmızı-beyazlıları, Çarşamba Havalimanı'nda taraftarlar meşalelerle karşıladı.


Havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar, oyuncuların takım otobüsüne bindiği sırada meşale yaktı. Teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, “Alemin kralı geliyor” “Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma” tezahüratında bulundu.


Karşılamanın ardından taraftarlar havalimanından ayrılan takım otobüsüne Nuri Asan Tesisleri'ne kadar korna sesleriyle eşlik etti.

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