Limonla çocukluk çağı kanser hastalıklarına dikkat çektiler

Samsun'da hastane çalışanları limonata, sarı balon ve rakamlarla çocukluk çağındaki kanserlere, broşür dağıtarak ise erken teşhise dikkat çekti. Çocuk Hematoloji Uzm. Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Davut Albayrak, "Çocukluk çağı kanserleri erken teşhis ve yeni uygulanan tedavi seçenekleriyle çocuklarımızın hayat kalitesinin daha iyi noktalara gelmesinde umut vericidir" dedi.

15 yıl önce Amerika'da kansere yakalanan ve hayatını kaybeden Alex adlı bir çocuğun kanser araştırmaları ve kanser hastası çocuklar için sokakta açtığı limonata standı, çocukluk çağı kanseri farkındalığı oluşturmada büyük bir harekete dönüşmüş, dünyaca ünlü Alex'in Limonata Standı Vakfı kurulmuştu. Farkındalık için bu harekete atıfta bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi limonata, sarı balon ve rakamlarla çocukluk çağı kanseri broşürleri dağıtarak erken teşhis ve ölümlere dikkat çekti.

“Çocukluk çağı kanserleri için farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzm. Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Davut Albayrak ise, “Çocukluk çağı kanserleri erken teşhis ve yeni uygulanan tedavi seçenekleriyle çocuklarımızın hayat kalitesinin daha iyi noktalara gelmesinde umut vericidir. Aile ve sosyal çevrenin de bilinçli katkısıyla farkındalık kazanımının her gün artması çocuklarımızın sağlık nesillere ulaşmasında büyük önem taşıyor. Ailelerimiz sağlık kontrollerinin önemini idrak etmelidir. Toplumumuza çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı sayesinde sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çıktığımız bu yolda bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Erken teşhis, hayat kurtarır "diye konuştu.

“Toplumun geleceği olan çocuklarımız için erken teşhis hakkında bilinçlenmeliyiz”

Etkinliğe katılan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci etkinlikte yaptığı konuşmada, “Her yıl yüzlerce çocuk kanser nedeniyle hayata veda ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız için bilinçlenmeli, erken teşhisin önemini idrak etmeliyiz. Bugün burada VM Medical Park Samsun Hastanesi'nin gerçekleştirdiği çocukluk çağı kanseri farkındalık etkinliğine katılmaktan onur duydum. Çocuklarımızın geleceği için erken teşhisin farkına varmalı, kontrollerimizi yaptırmalıyız. Neden limonata diye sorduğumda bu farkındalık etkinliğinin yüksek bilinç ve farkındalıklı anlamını bir kez daha kavradım. 1 yaşında kansere yakalanan ve 4 yaşında evinin arka bahçesinde çocuk kanseri araştırmalarına ve kanser hastası çocuklara katkı sağlamak amacıyla limonata satan Alex'in, evinin bahçesinde kurduğu küçücük bir stant çok ses getirmiş ve büyük bir kanser hareketine dönüşmüş. Alex, 2004 yılında hayatını kaybettiğinde kendi başına tam 1 milyon dolar bağış toplamış. Bu hareketin üzerine Alex'in Limonata Standı Vakfı'nı kurulmuş ve Alex aramızdan ayrılırken adını ‘Keşifleri ve Düşünceleriyle Dünya Tarihine Yön Veren 21 Çocuk' listesine yazdırmış. Böyle bir farkındalık etkinliğine imza atan ve misafirlerine erken teşhisin öneminden bahseden VM Samsun ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'ndeki çocukluk çağı kanseri farkındalık etkinliğine ayrıca hastane yöneticileri, vatandaşlar katıldı.