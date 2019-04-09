Lise ile hastane arasında sağlık protokolü anlaşması

“Her şeyin Başı Sağlık” deyimiyle sağlıklı bir yaşamı her şeyin üstünde gören Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirdiği sağlık protokolü uygulamasını geniş bir alana yayarak devam ediyor. Bu kapsamda İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında kurumsal sağlık anlaşması imzalandı. Anlaşma ile İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ile 1. derece yakınları Büyük Anadolu Hastanelerini sağlayacağı imkanlardan faydalanacaklar.

Kurumsal sağlık sözleşmesini imzalayan İstiklal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Sarıözkan, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sağlık alanında verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladık. Yapılan anlaşmayla birlikte öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastanelerinden sağlık hizmetlerinin sağladığı imkanlardan faydalanabilecektir. Bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri'ni tercih ettiği için İstiklal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teşekkür eden Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler Uzmanı Ruhsan Konaçoğlu, "Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, güvenilir, hasta ve hasta memnuniyeti odaklı ve kaliteli hizmet veren, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir kuruluşuz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Yapılan anlaşma ile kurum yöneticileri, çalışanları ve birinci derece yakınları hastanemizin sağladığı indirimlerden yararlanabiliyorlar” diye konuştu.

İmza programına, İstiklal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni Ayşen Bektaş, Okul Aile Birliği Başkanı Birgül Ergün, Öğrenci Temsilcisi Semih Yıldız ve diğer bölüm öğretmenleri de katıldı.