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Lise öğrencileri, çocukların yüzünü güldürdü

Samsun Huriye Süer Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alaçam Kızlan İlkokulu’nda konser verdiler.

Samsun Huriye Süer Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alaçam Kızlan İlkokulu'nda konser verdiler.


Samsun Huriye Süer Anadolu Lisesi öğrencileri, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Alaçam'a 25 km uzaklıkta bulunan Kızlan İlkokulu'nda verdikleri konserle minik öğrencilerin yüzlerini güldürdüler. Konser sonunda öğrencilere kitap, oyuncak ve hediyeler dağıttılar.


Samsun Huriye Süer Anadolu Lisesi Rehber Öğretmenleri Fatma Zengin ve Hüseyin Yavuz, "Hiçbir yerde hiçbir şekilde çocukları yalnız bırakmak istemiyoruz. Elimizdeki imkanlarla öğrencilerimizin de katkılarıyla sosyal sorumluluk projelerimizi yürütüyoruz. Bu projelerimiz kapsamında etkinliklerimizi daha sonraki günlerde de yapacağız. Öğrencilerimizin kendi bireysel hayatlarının dışında başka dünyalarında var olduğunu tanımalarını ve bilmelerini istiyoruz" dediler.


Kızlan İlkokulu Müdürü Ayhan Dodur ise, ”Öğrencilerimizin yüzlerindeki ifadeleri görmek ve onları bu şekilde memnun eden Samsun Huriye Süer Anadolu Lisesi yöneticilerine teşekkürler ederim” diye konuştu.

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