Lise öğrencileri üniversite hayatını bu proje ile öğreniyor

Alanında uzman akademisyenlerin vereceği eğitimler ile lise öğrencilerinin bilimsel düşünme becerileri gelişecek ve akademik çalışmalara ilk adımlarını atmış olacak.

Ünive-lise projesi kapsamında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Lise öğrencilerimizin akademik becerilerini geliştirmek ve alanında uzman olan akademisyenlerimizden eğitim almalarını sağlamak amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında liselerimizde öğrenim gören 50 öğrencimiz üniversite yaz kampına katılacak. Böylece öğrencilerimiz çok kültürlü bir ortamda üniversite hayatını deneyimleme fırsatı yakalayacak. Yine çocuklarımız, üniversite yaşamının bir parçası olarak akademik anlamda kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Bir nevi üniversiteye hazırlık ve oryantasyon kampı olacak etkinlik ile çocuklarımızın sosyal duygusal anlamda deneyim kazanmalarını sağlanmış olacak” dedi.

Okullarda öğrencilerin akademik ve sosyal anlamda tam donanımlı bireyler olmaları için eğitim camiası olarak yoğun gayret gösterdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Pandemi döneminde uzaktan eğitim faaliyetleri ile bu amacımız doğrultusunda yoğun bir çalışma yapmaya devam ettik. Üniver-lise projesi bizim yaptığımız çalışmaların üstüne önemli bir katkı sunacaktır. Çünkü çocuklarımız okulun dışında, hayat ile doğrudan ilişkili olan ‘konuşmanın fiziksel ve bütünsel unsurları', ‘öğrenmenin doğası ve beyin temelli öğrenme', ‘kariyer planlama', ‘yaşadığımız mekan', ‘üniversiteli olmak', ‘özel gereksinimli çocuk ve oyun/toplumsallaşma', ‘yazarlık', ‘doğada matematik', ‘psikolojik danışmada çocukluk anıları' gibi daha bir çok konuda uzman akademisyenlerimizden 30 saatlik bir eğitim alma fırsatı yakalayacak” diye konuştu.

Esen, proje katkılarından dolayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı'ya ve onların nezdinde eğitim verecek bütün akademisyenlere teşekkür etti.