Lise öğrencileri Yazarlık Atölyesinde buluştu

Öğrencilerle iki gün boyunca farklı etkinlikler yapan yazar öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. “İyi yazar olmak için iyi okuyucu olmak gerekir” sözleri ile öğrencilere okuma ve yazmaya teşvik etmek amaçlı sohbetlerde bulunan Sadık Yalsızuçanlar, edebiyat, öykü yazma ve dili kullanma konularında öğrencilere bilgi verdi. Öğrenciler atölye kapsamında kendi yazdıkları çalışmaları da Yalsızuçanlar'la paylaşma fırsatı buldu. Öğrencilerin yazdığı çalışmaları çok başarılı bulduğunu söyleyen yazar yazmaktan vazgeçmeyin tavsiyesinde bulundu.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe Öğretmeni Ömer Vural'ın koordinesinde gerçekleşen etkinlik sonunda öğrenciler atölye çalışmasını çok faydalı bulduklarını söyleyerek okul idaresine ve felsefe öğretmenlerine teşekkür etti.