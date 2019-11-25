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Lise öğrencisi genç kız adliyede jiletle bileklerini kesti

Samsun’da lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki genç kız, adliyede staj yaparken jiletle bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Samsun'da lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki genç kız, adliyede staj yaparken jiletle bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.


Olay, Samsun Adliye Sarayında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi E.A., adliyede staj yaparken çalıştığı adliye binasındaki depoya kendini kilitleyip girdiği bunalım sonucu her iki kolunu jiletle bileklerinden keserek intihara kalkıştı. Görevliler tarafından olay fark edildi ve E.A.'nın kendini kilitlediği depodan çıkması sağlandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A., tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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