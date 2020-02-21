Lisede genç girişimciler yetişiyor

Samsun Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Necdet Önder, "Okulumuzda Erasmus+ ve eTwinning projeleri gerçekleştirilmektedir. Proje aktivitelerine öğrencilerimizin aktif katılımlarını her anlamda desteklemekteyiz. Öğrencilerimizin Avrupa'daki akranlarıyla iş birliği yaparak ortak projeler yürütmeleri fizyonlarının ve becerilerinin gelişmesine ayrıca farklı ülkelerden yaşıtları ile aralarında dostluk köprüleri oluşmasına, ön yargıların kırılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Öncelikle ülkemizi ve okulumuzu yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşamaktayız” dedi.

Gazi Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmenleri Nalan Aydın, Nilgün Arıkan ve müzik öğretmeni Kerem Ekşi rehberliğinde Finlandiya, Italya, Letonya ortaklığında ‘First Steps Towrads Entrepreneurship' adlı proje yürütülüyor. Proje sorumlusu öğretmenler, proje hedeflerinin 15-18 yaş aralığındaki öğrencilerde girişimcilik bilincini oluşturmak ve gelecekte başarılı birer girişimci olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak olduğunu söylediler.

Proje kapsamında Gazi Anadolu Lisesinde organize edilen 'Girişimcilik Söyleşisi'ne Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi ve KOSGEB Samsun Müdürlüğünden KOBİ Uzmanı Alp Arslan konuşmacı olarak katıldılar. Söyleşide, öğrencileri başarılı girişimciler olabilmeleri için yapmaları gerekenler ve genç girişimcilere sağlanan imkanlar konusunda bilgiler verildi.