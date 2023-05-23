Samsun'da düzenlenen “Liseler Arası Hitabet Yarışması”nda dereceye girenler belli oldu.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubesi iş birliğinde organize edilen Liseler Arası Hitabet Yarışması'nın finali Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türk öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören'in hayatını konu alan hitabet yarışmasında lise öğrencileri sırasıyla sahneye çıkıp konuşmalarını gerçekleştirdi.

Programda konuşan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, “Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Büyükşehir Belediyemiz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şubemiz birlikteliğinde Liseler Arası Hitabet Yarışması düzenledik. Geçen yıl yaptığımız hitabet yarışmasında konumuz Sezai Karakoç üstattı. Bu yıl ki konumuz ise Rasim Özdenören'dir. Liseli gençlere özgüven geliştirmek, topluluk önünde konuşma becerisi sağlamak ve memleketimize hizmet etmiş önemli şahsiyetleri, fikir adamlarını öğrenme amacıyla hitabet yarışması düzenliyoruz. Katılan çocuklarımıza ödüller takdim ediyoruz” dedi.

Hitabet yarışmasında Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Zahit Aydın birinci olurken, Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Cır ikinciliği, Atakum Anadolu Lisesi öğrencisi Sema Nur Güler ise üçüncülüğü elde etti. Yarışmayı birinciye 2 bin, ikinciye 1500, üçüncüye 1000 TL ödül verildi. 4 ve 5. olan öğrenciler 500'er TL ile ödüllendirilirken, öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlere de teşekkür belgesi takdim edildi.