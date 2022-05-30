Liseli gençler Gençlik Forumu'nda buluştu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi ve Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi, ‘Avrupa Günü' dolayısıyla, “Gençlik Forumu” etkinliği düzenledi. Etkinliğin açılışında öğrencilere seslenen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Gençliğe duyulan ümidin bayram ilan edildiği, 19 Mayıs şehri Samsun'da sizlerin bizzat görev olarak düzenlediği organizasyonda, fikirlerinizi özgürce dile getirip tartıştığı bir platformda, iyi bir gelecek tesis etmek adına farkındalık edineceğinizi temenni ediyorum” dedi.

Murzioğlu: “Aklınıza, fikrinize, ufkunuza güveniyoruz”

AB Bilgi Merkezi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen tüm çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Murzioğlu, “Oda olarak her ne kadar ticaret ve sanayi çerçevesinde anılıyor olsak da, kültürel ve sosyal değerlerimizi öne çıkarmak ve geliştirmek adına da gayret ediyoruz. 1997 yılından bu yana yürüttüğümüz AB Bilgi Merkezi Projesi, bizim bu anlayışımızın sizlerle buluşmasına vesile olan yanımız. Biz kalkınmanın sadece ekonomiyle mümkün olmadığının, sosyal ve kültürel bağlamda da güçlü olmamız gerektiği inancındayız. Bu nedenle AB Bilgi Merkezi Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalara büyük önem veriyoruz. Tıpkı bugün sizlerle gerçekleştirdiğimiz, Gençlik Forumu gibi. Sevgili gençler, bir lider düşünün, kahraman bir milletin önünde içeride ve dışarıda türlü olumsuzlukla mücadele etsin. Ülkelerle savaşsın. Zaferler kazansın. En zorlu devrimleri yapsın ve desin ki, "Bütün ümidim gençliktedir...” Biz size güveniyoruz. Sizin aklınıza, fikrinize, ufkunuza güveniyoruz. Artık söz sizin. Avrupa Günü çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte bu üç gün boyunca istişare ederek tüm dünyayı ilgilendiren evrensel sorunlar hakkındaki görüşlerinize ilişkin paylaşımlarınızı merakla bekliyorum” diye konuştu.

Barış, demokrasi, insan hakları tartışıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda devlet ve özel liselerdeki öğrencileri bir araya getiren etkinlik üç gün boyunca devam etti. Tüm detayları öğrenciler tarafından planlanan ve koordine edilen etkinlikte; teknoloji, hayvan hakları, eğitim ve insan hakları başlıkları altında toplantılar yaparak görüşlerini dile getirdiler. Etkinliğe AB Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut da yayımladığı bir mesajla katıldı. Mesajında barış, demokrasi, insan haklarına vurgu yapan Landrut, “Bunlar bizi biz yapan değerlerdir; Avrupa Birliği'ni yüzyıllardır en başarılı jeopolitik yenilik yapan değerlerdir. AB'ye katılan ülkeler bu değerleri benimsemiş ve içselleştirmiştir. Türkiye gibi aday ülkelerin de bu değerleri benimsemesi ve uygulaması gerekiyor. Türkiye'nin tarihi, coğrafyası, temel demokratik tercihi, ekonomik entegrasyonu nedeniyle Avrupa ailesine ait olduğuna derinden inanıyorum. Ve hepimiz bunun için çalışmalıyız. Son bir yılda hayati önem taşıyan sağlık, iklim değişikliği, göç, güvenlik, ticaret, tarım gibi birçok alanda işbirliğimizi yoğunlaştırdık. Ve önümüzdeki aylarda bu başarıları daha da geliştirebileceğimize inanıyorum. Avrupa Günü hepimize kutlu olsun” sözlerine yer verdi.

Amaç farkındalıklarını geliştirmek

TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Başak Yavcan da etkinliğe online bağlanarak iklim krizi ve göç konusu ışığında Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinden bahsetti. Öğrencilerin, dünya sorunları hakkında araştırma yaparak farkındalıklarını geliştirme, çözüm odaklı ve eleştirel düşünebilme, kendini İngilizce olarak ifade edebilme, özgüven sahibi olma ve ikna ve iletişim becerilerini geliştirme olanağı elde etmesi amaçlanan etkinliğin son gününde ise öğrenciler, dünyayı ilgilendiren evrensel sorunlar hakkındaki görüşlerini, düzenlenen genel kurul toplantısında anlattılar.