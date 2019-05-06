Samsun Maarif Hareketi kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü “Liseliler Bilim Yolunda” konulu projenin açılış ve tanıtım programı, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Proje çerçevesinde İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen lise öğrencileri, OMÜ'nün farklı fakültelerinde 1 hafta boyunca eğitim görerek hem fakülte ve bölümler hakkında bilgi sahibi olacak hem de üniversite öğrenciliğini tecrübe edecekler.

“Proje, meslek tercihimizde daha doğru seçim yapmamızı sağlayacak”

2018 yılı Liseliler Bilim Yolunda Projesi'nin video gösterimiyle başlayan program, Samsun Mihatpaşa Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Mısırcı'nın açılış konuşmasıyla devam etti. Proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir hafta boyunca eğitim alacağını belirten lise öğrencisi Hatice Mısırcı, “Bu proje sayesinde üniversite hayatını tanıyarak iki sene sonra yapacağımız üniversite tercih için deneyim kazanmış olacağız. Ayrıca üniversite ortamını tanımakla kalmayıp hedeflerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Proje, meslek tercihimizde daha doğru seçim yapmamızı sağlayacak” dedi.

“Esas amacımız öğrencilerimize mücadele etme ruhu kazandırarak onları hayata hazırlamak”

Stratejik konumuyla, imkânlarıyla ve OMÜ ile Samsun'un büyük bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, projenin, liseli öğrencilere fakülte, bölüm ve meslekleri tanıtmayı amaçladığını ifade etti. Akmeşe, “Ama esas amacımız öğrencilerimize mücadele etme ruhu kazandırarak onları hayata hazırlamak. Hayat, mücadelelerle dolu bir süreç. Öğrencilik de mücadelenin en kolay olduğu yıllar olsa da bir hedefe ulaşmak için tırmanılması gereken rampalardan biri. Biz de istedik ki öğrencilerimiz ihtiyaçlarını bir rehber eşliğinde değil kendi imkânlarıyla gidererek mücadele etmeyi öğrensin. Yani bu proje çerçevesinde 10. sınıf öğrencilerimiz, bir hafta boyunca bir üniversite öğrencisi ne yapıyorsa onu yapacak. Ulaşımını kendi sağlayacak, yemekhanede sıraya girecek, derse katılacak” diye konuştu.

Bir hafta boyunca öğrencileri OMÜ'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise, “Kimi projeler vardır çok şaşalı görünür ama sonucu göründüğü kadar parlak olmaz. Kimi projelerse az kişi ve az bütçe ile çok iyi sonuçlar verir. Bu projenin de bunlardan biri olduğunu düşünüyorum ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Üniversite olarak içinde yer almaktan da son derece memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Üniversiteyi üniversite yapan bilgidir”

Zor kararlar vermek için basit ve sade düşünmek gerektiğini vurgulayan Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan, “Oysa biz bir karar alırken kafamızı öyle bir karıştırırız ki doğru karar vermek için gereken temel parametreleri kaçırırız. Üniversite tercihi yaparken sizlerin temel alacağı husus da güzel binalar değil; üniversitenin size katacağı özellikler, yetenekler ve kazandıracağı meslektir. Çünkü üniversiteyi üniversite yapan bilgidir. Üniversitede sizlere bir şeyler öğretebilecek insanların varlığı ve eğitim öğretim ortamı önemlidir. OMÜ de 44 yıllık bilgi birikimiyle özel bir üniversitedir. Günümüzde üniversitelerin başarıları mezunların başarılarıyla ölçülüyor. TUS, DUS ve kaymakamlık sınavlarında dereceye girenler OMÜ mezunlarının arasından çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere yeteneklerine ve hayallerine uygun mesleği seçmeleri tavsiyesi veren Vedat Ceyhan OMÜ'de edindikleri iyi ve kötü tecrübeleri, OMÜ'nün üst yönetimiyle paylaşmalarını da istedi. Öğrencilerin 1 hafta boyunca edindikleri tecrübeleri paylaşacakları projenin kapanış programı 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen projenin açılış ve tanıtım programına; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, kamu kurum yetkilileri, idari ve akademik personel ile lise ve üniversite öğrencileri katıldı.