Liselilerden hayvan barınağına mama desteği

Samsun'un Bafra ilçesinde Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri harçlıklarını biriktirerek Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine mama desteğinde bulundu.

Lisenin 9. sınıf öğrencileri sokak hayvanlarının bakımı hakkında bilgi edinmek ve onlara dikkati çekmek amacıyla harçlıklarını biriktirerek aldıkları mamayı okul müdür yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay ve İngilizce öğretmeni Gamze Nur Tuncer eşliğinde rehabilitasyon merkezine teslim ettiler.

HAYKOFET Temsilcisi ve Bafra Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Zebur Deniz'in de hazır bulunduğu ziyarette rehabilitasyon merkezini gezen öğrenci ve öğretmenlere, burada görevli Veteriner Hekim Ümit Oğuz tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Okul müdür yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay, “Öğrencilerimiz duyarlı bir davranışa imza attı. Toplumun her kesimine örnek oldular. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren ailelerini de kutluyoruz" dedi.