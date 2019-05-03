Lojistik Köy'e birincilik ödülü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) en büyük ortağı olduğu 43 milyon euro AB hibeli "Lojistik Köy Projesi", TOBB tarafından bu yıl odalar ve borsalar arasında ilk kez düzenlenen Proje Yarışması'nda, “Sektörel Gelişim” kategorisinde çok sayıda projeyi geride bırakarak zirvede yer aldı. Birincilik ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Samsun TSO'nun en büyük ortağı olduğu Lojistik Köy Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bu yıl odalar ve borsalar arasında düzenlenen, “Proje Yarışması”nda zirveye adını yazdırdı. TOBB Akredite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, Samsun Lojistik Köy Projesi, “Sektörel Gelişim” kategorisinde, çok sayıda projeyi geride bırakarak, birinciliğe layık görüldü.

Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Kategorilerinde birinci gelenlere ödülleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda düzenlenen törenle verildi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın birincilik ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Murzioğlu'nu tebrik ederek, ödülünü takdim etti.

Murzioğlu: “Bu gurur Samsun'un”

TOBB tarafından ilk kez düzenlenen proje yarışmasında önemli bir kategoride çok sayıda projeyi geride bırakarak birinci olmalarının onur ve gurur verici olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Günümüzde lojistik oldukça önemli, önümüzdeki dönemde hızla yükseliş kaydedecek bir sektör. Hali hazırda bugün dünyada pek çok kentin kalkınmasına lojistik imkânları yön veriyor. Sadece lojistik hizmet sağlayarak geçim kaynağı oluşturan kentler var. Samsun Lojistik Köy Projesi de, 43 milyon euro AB hibeli sadece bölgenin değil, Türkiye'nin en büyük ve en önemli projelerinden bir tanesi. Bu projenin bir başka özelliği de şehrimizin kanaat önderleriyle birlikte hareket ederek, ortaklık kültürüyle yapılmış olmasıdır. Projenin yapımında büyük zorluklar çektik, engellerle karşılaştık ve şükürler olsun ki, emeğimizin, çabalarımızın karşılığını aldık. Ülke ekonomimize ve şehrimize önemli artılar kazandıracak lojistik köyün fikir babalığını yaparak, bizlere öncü olan, deyim yerindeyse projeyi pişirip önümüzü veren eski Samsun Valimiz Hüseyin Aksoy başta olmak üzere, başlangıcından bugüne kadar emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu gurur Samsun'undur” dedi.