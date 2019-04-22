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LÖSAM yararına konser

Özel Samsun Final Kolej ve Fen Lisesi okul başkanları LÖSAM yararına bir konser düzenledi.


Okulumuzun spor salonuna kurulan sahnede yapılan konsere sadece Samsun Final Okulları'nda okuyan öğrenciler katıldı. Konserde sahne alan Finallica öğrencileri doyasıya eğlendirdi. Ses ve ışık gösterilerinin yanı sıra DJ performansı da konserde yer aldı. Konserde doyasıya eğlenen öğrenciler eğitim öğretim döneminin stresini attı.


Konser ertesinde Samsun Final Okulları öğrencileri okul müdürü ve öğretmenleriyle beraber Samsun LÖSAM Derneği'ne giderek bilet paralarından elde ettikleri gelirleri bağışladı.

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