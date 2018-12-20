Lösemili çocuklar için yılbaşı kutlaması

Lösemili çocukları neşelendirmek için yapılan etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Müzikler eşliğinde oynayan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Çocukların böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirten Hastane Sınıfı Uzman Öğretmeni Necati Er, özel öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Etkinliğe; hastane sınıfında görev yapan öğretmenler, hastane idarecileri ve sağlık personeli katıldı.