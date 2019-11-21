İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lösemili çocuklara moral oldular

VM Medical Park Samsun Hastanesi çalışanları ’Dünya Çocuk Hakları Günü’nde lösemili çocuklar için moral etkinliği düzenledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi çalışanları 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde lösemili çocuklar için moral etkinliği düzenledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi çalışanları, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk onkoloji ve hematoloji hastaları için moral partisi gerçekleştirdi. Etkinlikte tüm çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla sinema filmi izletildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gönüllü palyaço ve dans kulübü öğrencilerinin gösteriler sergilediği partide müzik eşliğinde danslar yapılarak şarkılar söylendi.


Anlamlı etkinlik sırasında kısa bir konuşma yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, “Çocukların her alanda korunduğu, sağlıklı ve mutlu olduğu, haklarını özgürce yaşadıkları yarınlar diliyorum” sözleriyle dileklerini dile getirdi. Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nagihan Şimşek ise bu tarz etkinliklerin toplumda farkındalığı artırmak için önemli olduğunu vurgulayarak, “Tüm çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi, onlarla keyifli vakit geçirmeyi amaçladık” dedi. Etkinlik hastane çalışanlarının çocuklara dağıttığı çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.