Lösemili küçük Çınar'ın polis kıyafeti giyme hayali gerçek oldu

Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli lösemi nedeniyle ilik nakli yapılarak tedavisi devam eden, polisleri çok seven ve polis kıyafeti giymek isteyen küçük Çınar'a polis kıyafeti hediye etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan ve 2 yıldır lösemi ile mücadele eden Çınar Tamalıoğlu'nun (4) en büyük hayali polis kıyafeti giymekti. Küçük Çınar'ın ailesi de bu konu üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne mail attı. Maili alan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Şule Bodur ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte Çınar'a moral ziyareti gerçekleştirdi.

Küçük Çınar'a polis kıyafeti hediye edildi

Çınar'ın hastalığı ve iyileşme dönemleri hakkında ailesinden bilgi alan İl Emniyet Müdürü Yavuz, ayrıca Çınar'a çeşitli hediyeler verdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Küçük Çınar'ın polisleri çok sevdiğini ve polis kıyafeti giymek istediğini bilerek ziyarete giden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ise Çınar'a Polis kıyafeti hediye etti. Kıyafeti görünce çok mutlu olan Çınar hemen polis kıyafetlerini üzerine giydi. Ziyaretten ve hediyelerden dolayı mutlu olan Çınar'ın ailesi İl Emniyet Müdürü Yavuz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeline teşekkür etti.