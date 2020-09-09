‘Lozan Parkı' yenileniyor

Cemil Deveci'nin, geçen şubat ayında “Klasik bir alan yerine Lozan'ın tarihi misyonunu taşıyacak bir park olacak” sözleri ile duyurduğu Lozan Parkı'ndaki yenileme projesi için ekipler sahaya indi. Parkta uygulanacak tema ile Lozan Barış Antlaşması'nın tarihi önemi Atakumlulara hatırlatılacak.

Atakum Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı, Doğuş ve Lozan caddelerinin kesişiminde yer alan Lozan Parkı'nda yenileme çalışmalarına başladı. Cemil Deveci'nin, geçen şubat ayında “Klasik bir alan yerine Lozan'ın tarihi misyonunu taşıyacak bir park olacak” sözleri ile duyurduğu Lozan Parkı'ndaki yenileme projesi için ekipler sahaya indi. Yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik alandaki yıllanmış ağaçların korunacağı proje ile Lozan Parkı yeni bir çehreye kavuşacak. Altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamlayan ekipler, parkta yürüyüş yoluna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Lozan Parkı'nda uygulanacak tema ile 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan, Türkiye'nin bugünkü sınırlarını çizen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması'nın tarihi önemini ziyaretçilere hatırlatılacak. Parkta, İsmet İnönü Bulvarı ve Doğuş Caddesi kesişiminde oluşturulan dairesel alanın orta kısmında ‘Lozan Rölyefi' yer alacak. Barış, bağımsızlık ve özgürlük temalarını simgeleyecek olan rölyefin etrafında sekiz ayrı aydınlatma armatürü kullanılacak. Her bir aydınlatma objesi, Lozan Antlaşması'nı imzalayan sekiz ülkeyi temsil edecek.

Çocuk ve yetişkinler için ayrı alanlar

Parkın orta bölümünden geçen yürüyüş yolunun üzerinde sekiz farklı noktaya ahşap taklar inşa edilecek. Yol üzerinde gölge alanlar oluşturacak taklar, sarmaşık bitkiler ve çiçeklerle donatılacak. Bu güzergaha bir de ahşap yürüyüş yolu eşlik edecek. Lozan Park'ın farklı noktalarına yurttaşların dinlenmek için kullanabilecekleri kamelya ve banklar konumlandırılacak. Minik Atakumlular için aktivite alanı yaratılacak olan parkta çocukların keyifle vakit geçirebileceği bir oyun grubu bulunacak. Atakumlular, parkın köşe kısmında yer alacak kafeteryanın kapalı ve açık oturma alanlarında vakit geçirebilecek. Çalışmaların tamamlanması ile Atakumların kullanımına sunulacak olan Lozan Park; tarih, sanat ve doğayı kent sakinleri için bir araya getirecek.

“Sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek”

Lozan Caddesi'ni Samsun'da sanatın üretildiği, paylaşıldığı ve çoğaldığı bir merkez haline getirmek istediklerini belirten Cemil Deveci, “Lozan Caddesi Atakum'un kalbinde yer alıyor. Geniş yaya alanlarına sahip. Lozan Caddesi'ni hak ettiği değere kavuşturmak istiyoruz. 1,3 kilometre uzunluğundaki caddenin orta kısmında yer alan Lozan Park'ın klasik bir park olmamasını, Lozan'ın tarihi misyonuna yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini daha önce söylemiştik. Çalışmalar tamamlandığında Lozan Parkı bir buluşma merkezi olacak. Ayrıca Lozan Caddesi'nde de bazı düzenlemeler yapacağız. Caddenin bilinirliği artacak, sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir merkez haline gelecek. Atakumlular bir ihtiyaçları olduğunda akıllarına ilk gelen yer Lozan Caddesi olacak” diye konuştu.