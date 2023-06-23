L'ubomr Satka Samsunspor'da

Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, Slovak savunma oyuncusu L'ubomr Satka'yı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, ikinci transferini defansa yaptı. Samsun temsilcisi, Lech Poznan forması giyen L'ubomr Satka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten transfer hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz en son Lech Poznan forması giyen Slovakya Milli Takımı defans oyuncusu L'ubomr Satka ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" denildi.