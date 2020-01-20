Maarif Hareketi'nin yüzü olacak koro kuruldu

Samsun il ve ilçelerinde görev yapan yaklaşık 50 müzik öğretmeni bir araya gelerek Maarif Korosu'nu oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışı festivallere katılarak yapacağı faaliyetlerle şehrini ve eğitimde yapılan çalışmaları tanıtmayı amaçlayan koro Samsun Maarif Hareketi'nin yüzü olacak. Haftanın bir günü bir araya gelen öğretmenler seslendirecekleri eserler için hazırlanıyor. Koro üyeleri arasında farklı branşlardan birkaç öğretmen de yer alıyor. Yakın zamanda dinleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan koro özellikle çok sesli koro müziğinin seçkin eserlerini ve çok sesli türkü düzenlemelerini seslendirecek.

Hazırlanan koro İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü İlyas Gülünay, okulun müzik öğretmenleri Aynur Türünç ve Levent Aydın'ın çalışmalarıyla oluşturuldu. Koro şefliğini Levent Aydın üstlendi.