Macaristan yatırım fırsatları değerlendirildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) iş birliğinde düzenlenen "Ticaret ve Yatırım İçin Fırsatlar Ülkesi: Macaristan” konulu web konferansta, Macaristan ile iş birliği imkanları değerlendirildi.

Samsun TSO Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) işbirliği ile “Ticaret ve Yatırım İçin Fırsatlar Ülkesi Macaristan” konulu web konferans düzenlendi. Konferansın açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ticari ilişkilerde network kavramının önemine değinerek, “Geçmişten günümüze ticari ilişkilerin gelişimi adına en kıymetli unsur ‘network' kavramı. Bunun önemini giderek sıklıkla deneyimliyoruz. Ekonomimizin bel kemiğini teşkil eden KOBİ'lerimize bilgi, danışmanlık ve iş geliştirme konularında önemli bir network projesi olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında bugün bir aradayız” dedi.

Faaliyetler devam edecek

Konuşmasında, ekonomi kavramının ülkelerin gücünü belirlemede etkisinin giderek artmasıyla, işletmelerin uluslararası rekabet edebilirliklerini geliştirmesi ve ticari işbirlikleri kurabilmesinin öneminin arttığına vurgu yapan Başkan Murzioğlu, “Oda olarak bu süreçte KOBİ'lerimizin gelişimi ve işbirlikleri sağlanması amacıyla Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında 2008 yılından bu yana çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz pandemi şartları dolayısıyla da artık online platformlar aracılığıyla bir araya geliyoruz. Bahsettiğim bu uluslararası işbirliklerinin tesis edilmesi amacı çerçevesinde daha güçlü, daha etkin network kurmak adına bugün, ülkemiz için önemli hedef pazarlardan biri olan Macaristan ile işbirliği imkanlarını konuşacağız. Bugün ki birlikteliğimizin Macaristan'la ilişkilerimizi daha çok geliştirmeye katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yatırımcılara davet

Ardından söz alan Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ise Macaristan'daki yatırım ve iş fırsatları hakkında katılımcıları aydınlattı. Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin iki bin yıl önceye dayandığını belirten Keller, “İş birliğimizin temeli bizim için çok önemli. Macaristan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne gözlemci devlet olarak davet edilmiştir. Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde Batı ile Doğu arasında bir kavşak noktadadır. Benzer büyüklükteki Hollanda veya İsviçre'den daha uygun koşullarda yatırım koşullarına sahip. Avrupa'da, ürünlerle ilgili en düşük vergi Macaristan'da. Şirket kurmak isteyenler idari engellerle karşılaşmıyor. Yaklaşık beş gün içinde şirket kurulabiliyor. Bunun yanında yüksek vasıflı işgücü ve çok yönlü yatırım teşvikleri sistemi mevcut. Macaristan pazarına ilgi duyan tüm Türk yatırımcıları konsolosluğumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra da Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) yetkilileri ile Macaristan'ın Türkiye'deki ticaret ataşeleri tarafından Macaristan ile ticaret ve yatırım imkanları hakkında bilgi verildi.