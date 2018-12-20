Madde bağımlılığı irdelendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere ve personele yönelik "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" konusunda seminer düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü personelleri Uzman Psikolog Zeliha Şahin ve Sosyal Çalışmacı Engin Öztürk tarafından verilen seminere, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, personeller ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Erol Terzi, "Geleceğimiz olan gençlerimizin, üniversite ortamında mesleki olarak eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerinin yan ısıra toplumun ihtiyaç duyduğu ve duyarlı olduğu konularda da eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Her şeyin başı sağlık, gençlerimizi topluma örnek olacak, beden ve ruh sağlığı yerinde, mesleki olarak nitelikli ve aranan kişiler olarak hayata hazırlamak bizim en önemli görevimiz. Bu nedenle, böyle seminerleri oldukça faydalı buluyoruz” dedi.

Konunun uzmanları tarafından; madde bağımlılığının tanımı, kişiye etkileri, bağımlılığı önleyici faktörler ve tedavi çeşitleri gibi konularda bilgilendirilen katılımcılar, Psikolog Zeliha Şahin ve Sosyal Çalışmacı Engin Öztürk'e, merak ettikleri soruları da yöneltti.

Terme Kaymakamı Mehmet Parlak seminerin sonunda Zeliha Şahin ve Engin Öztürk' e, teşekkür belgelerini sundu.