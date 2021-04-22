“Madde Bağımlılığı ve Mücadele” eğitimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı ve moderatörlüğünü Arş. Gör. Alaattin Altın'nın yaptığı eğitim, Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarından yoğun ilgi gördü. Eğitimde yaptığı sunumda bağımlı hastaların özellikleri ve iyileşme süreçleri hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, bağımlılığın tanımı, madde kullanım bozuklukları, mücadelede bağımlı bireylerin bırakma döneminde olanlara yönelik yapılması gerekenler, mücadele yaklaşımları konularını ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu bağımlılığın kronik bir beyin hastalığı olduğunu, iradesizlik olarak tanımlanmaması gerektiğini, yeniden başlama ve bırakma dönemlerinin bağımlılığın doğasında var olduğunu açıkladı. Ayrıca bağımlı bireylere yönelik madde kullanımının olumsuz yanlarını düşünerek, hayatlarına olan etkilerine odaklanmalarını, bırakmış olanların ise risklerini iyi tanımalarını ve bu risklerle etkin bir şekilde baş etme yöntemleri geliştirebilmelerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“Başlama, Başladıysan Bırak, Bıraktıysan Başlama” mesajıyla konuşmasını tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Çavuşoğlu'nun katılımcılardan gelen soruları cevaplamasıyla eğitim sona erdi.