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'Mağazacılık Günü'ne bandolu kutlama

Samsun’da ’12 Aralık Mağazacılar Günü’ bu yıl 7.

Samsun'da '12 Aralık Mağazacılar Günü' bu yıl 7.'si düzenlenen kahvaltı organizasyonu ve bando gösterisi ile kutlandı.


Perakende ve mağazacılık sektörü çalışanlarının onurlandırılması amacıyla her yıl 12 Aralık'ta kutlanan Mağazacılar Günü'nde Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) yönetimi ve tüm mağaza çalışanları düzenlenen kahvaltıda buluştu. Mağaza çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve paylaşımlarda bulunmak için yapılan kahvaltı AVM'de bulunan bir kafede gerçekleşti.


Düzenlenen kahvaltı sonrasında toplu bir fotoğraf çekerek anı kaydeden çalışanlar ve mağaza yönetimi daha sonra yapılan bando gösterisi ile eğlendi. Ellerindeki müzik aletleri ile alışveriş merkezindeki mağazaları gezen bando ekibi mağaza çalışanlarına eğlenceli dakikalar yaşattı. Yeşilyurt AVM yönetimi tüm çalışanların 12 Aralık Mağazacılık Günü'nü bu şekilde kutladı.


Şenlik havasında geçen gösteri sonrasında kutlama sona erdi.

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