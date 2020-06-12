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Mağazadan kıyafet hırsızlığına 2 tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde giyim mağazasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde giyim mağazasından hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.


3 gün önce pazar yerinde bulunan Yaşar Yıldız'a ait giyim mağazasından eşofman, tişört ve pantolon çalınmıştı. Dün İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı hırsızlık masası ekipleri olayla ilgili E.D. ve C.Ç.yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan E.D.'nin evinde giyim mağazasından çalınan malzemeler ele geçirilmişti.


Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edilen E.D. ve C.Ç. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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