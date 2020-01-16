Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar serbest

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki 1 kozmetik ile 2 giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen N.K. (42) ve N.D. (30) adlı kadınlar güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.