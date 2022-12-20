'Magnezyum eksikliği çeşitli sağlık sorunlarını ortaya çıkarıyor'

Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, magnezyum eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu ve buna bağlı olarak birçok sağlık probleminin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Magnezyum; sağlıklı kemikler, kaslar, sinirler ve kalp için gereklidir. Vücudun enerjiyi, kan basıncını, kan şekerini ve diğer birçok süreci kontrol etmesine yardımcı oluyor. Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, magnezyum eksikliği hakkında bilinmeyen yönlere açıklık getirdi.

Magnezyumun insan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Magnezyum eksikliği, vücudun sağlığı için ihtiyaç duyduğu miktarda magnezyuma sahip olmamasıdır. İnsan vücudunda bulunan birçok enzim işlevini devamlı bir şekilde sürdürebilmek için magnezyuma ihtiyaç duyar. İnsan vücudu magnezyum mineralini üretemediği için magnezyumun besinler ve takviye ilaç ile yeterli miktarda alınması önem taşır. Yeterli miktarda magnezyum alınmadığı takdirde magnezyum eksikliği ortaya çıkabilir. Magnezyum eksikliği, devam etmesi durumunda çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Magnezyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları nadirdir. Ancak uzun vadede devam eden magnezyum eksikliği bu riski artıracaktır. Bununla birlikte belirli faktörler, bir kişinin magnezyum eksikliği semptomları geliştirme riskini artırabilir” dedi.

“İştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, uykulu olma, zayıflık, diyabet”

Yaşanabilecek sağlık sorunlarına dikkat çeken Doç. Dr. Gökosmanoğlu, “Magnezyum eksikliğinin yol açabileceği sağlık sorunlarının arasında; iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, uykulu olma, zayıflık (güçsüzlük), yüksek kan basıncı, diyabet hastalığı yer alır. Her ne kadar magnezyum eksikliğinin bu tür sağlık problemlerine yol açması nadir olsa da diğer sağlık koşulları nedeni ile uzun vadede magnezyum eksikliği yaşayan kişilerde bu gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Magnezyum eksikliği zamanla kemikleri zayıflatabilir, şiddetli baş ağrılarına sebep olabilir ve hatta kalbe zarar verebilir. Bu durum zaman içerisinde vücut için önemli olan diğer minerallerin de seviyelerinde azalmaya neden olabilir. Sorunun ilerlememesi için kısa sürede teşhis edilmesi gerekir. Magnezyum eksikliğinden şikayetçi kişilerin tedavi alması önem taşır” diye konuştu.

Magnezyum eksikliğinin belirtileri

Hastalığın belirtilerinden de bahseden Feyzi Gökosmanoğlu, “Magnezyum eksikliği başlangıçta belirti vermeyebilir ya da fark edilmeyebilir, önemsenmeyebilir. Magnezyum eksikliğini sadece belirtilerinden yola çıkarak teşhis etmek kolay değildir. Magnezyum eksikliği kan testi ya da idrar testi ile teşhis edilebilir. Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi biri fark edilirse bir doktor ile konuşmak ve teşhis için gereken testleri yaptırmak faydalı olacaktır. Magnezyum eksikliğinin yaygın belirtileri; bitkinlik ve kuvvetsizlik, iştahsızlık, kas krampları ve spazmlar, mide bulantısı ve kusma, uyuşmadır. İstemsiz kas kramplarının ve spazmlarının başka birçok nedeni olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Bu belirtilerden bazıları kullanılan ilaçların yan etkileri olabileceği gibi başka nedenlerden kaynaklanıyor da olabilir. Dolayısı ile bir doktor desteğine başvurmak ve uygun testleri yaptırmak en doğru seçim olacaktır. Magnezyum seviyesini öğrenmenin en kolay yolu kan testidir. Magnezyum kan testi, yaptırılan diğer kan testleri gibidir. Bir hemşire ya da sağlık çalışanı koldaki ya da eldeki damarlardan kan örneği alır. Yapılan kan testinin sonuçlarına göre magnezyum seviyesinin düşük olup olmadığı görülür. Kan testi yerine idrar testi yapıldığında da benzer bir süreç işler. Alınan örnek laboratuvarda incelenir ve magnezyum seviyesi belirlenir” şeklinde konuştu.

Magnezyum eksikliğinin tedavisi

Tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunan Feyzi Gökosmanoğlu, şunları söyledi:

“Tedavi süreci, sahip olunan magnezyum eksikliğinin şiddetine ve türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Damar yoluyla verilen ilaçlar, magnezyum takviyesi ya da semptomları azaltan ilaçlar gibi tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Magnezyum seviyesi çok düşük olmayan hastalara genellikle magnezyum takviyesi yazılır. Bu tür ilaçlar zaman zaman ishale neden olabilir, dolayısı ile doktor tarafından dozunun özel olarak ayarlanması gerekir. Herkesin magnezyum seviyesi aynı olmadığı için bir başkasına verilen ilaçların kullanılması tehlikeli olacaktır. Magnezyum takviyesine başvurmadan önce bir doktor ile görüşmek çok önemlidir. Magnezyum eksikliği olan kişilerin yeterli dozda takviye almaması, semptomları azaltmak için yeterli olmayacaktır. Ayrıca doktor tarafından önerilen dozdan fazlasını almak kusma, ishal, karın krampları ve aşırı durumlarda düzensiz kalp ritmine yol açabilir. Doktor tarafından verilen magnezyum takviyesinin doğru dozaj ile kullanılması çok önemlidir. Bunun yanı sıra sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmenin faydası olacaktır. Özellikle magnezyum açısından zengin besinlerin dengeli bir diyete dahil edilmesi önerilir. Bu tedavi yöntemleri doktora danışmadan ve gerekli testleri yaptırmadan uygulanması doğru değildir.”