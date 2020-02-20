Maharetli eller işbaşında

Özel Samsun Final Okulları Tasarım ve Beceri Atölyelerinden biri olan Ahşap Atölyesinde ilkokul öğrencileri kendilerinin ürettikleri tangram, topaç, Samsun'un simgesi Atatürk Heykeli gibi çeşitli ürünleri eğlenceli bir şekilde tamamladılar. Öğrenciler kendilerine ayrılmış olan ahşapları atölyedeki malzemeleri kullanarak şekillendirdiler. Kendilerinin yapmış oldukları topaçlarla teneffüslerini keyifli hale getirdiler. Öğrenciler tasarımlarını oluşturduktan sonra görsel sanatlar dersinde bunları boyayarak güzel bir ürün haline döndürdüler. El becerilerinin geliştirildiği bu atölyelerde öğrenciler bir taraftan da yeteneklerini konuşturarak ürünler oluşturmanın mutluluğunu yaşadılar.