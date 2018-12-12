Mahir Yerlikaya Afiş Sergisi açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Mahir Yerlikaya'nın afiş çalışmalarından oluşan sergi Eğitim Fakültesi Sergi Salonunda açıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Mahir Yerlikaya'nın geçmişten günümüze tasarladığı 32 afişten oluşan serginin açılışına Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur ve davetlilerin yanı sıra Vezirköprü İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yerlikaya, “Ağırlıklı olarak kültürel içeriğe sahip olan, 22 tanesi uygulanıp 10 tanesi sergi için tasarlanan, tiyatro kongre ve konser gibi afişlerin yer aldığı sergimize hepiniz hoş geldiniz. Afişlerin görevi sadece okutmaktır, bu sergide göreceğiniz afişler ile birlikte onlara yeni bir bakış açısıyla bakmanıza fırsat vermeyi amaçladık” dedi.

Sergi hakkında değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur ise, “Hocalarımızın burada yaptığı etkinlikler ekstra önem taşıyor. Kendi uzmanlık alanında yaptıkları çalışmalarını paylaşıyor olmaları bizler için büyük bir kazanç. Afişlerin sanatsal ve teknik boyutlarının ön plana çıktığı sergiyi, şahsım adına bir ders niteliğinde önemli buluyorum” ifadelerine yer verdi.

Mahir Yerlikaya Afiş Sergisi, 21 Aralık 2018 tarihine kadar Eğitim Fakültesi A Blokta yer alan sergi salonunda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.