Mahmur Dağı Kadırga Şenlikleri renkli görüntülerle son buldu

'si düzenlenen Mahmur Dağı Kadırga Şenliği, 2 gün boyunca unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu yıl 31'si düzenlenen Mahmur Dağı Kadırga Şenliği büyük ilgi gördü. 2 gün boyunca süren şenliğe katılım sağlayan vatandaşlar doyasıya eğlenerek temiz havanın tadını çıkardı. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı 31. Mahmur Dağı Kadırga Şenliği sona erdi. Farklı etkinliklerle 2 gün boyunca süren şenlikte türküler eşliğinde oyunların oynandı, semaverler yakıldı, çaylar ikram edildi. Vatandaşlar, çekilen halaylarla birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi. Şenlik alanına eşi Lütfiye Demirtaş ile katılım sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, alanda bulunan vatandaşları selamlayarak sohbet etti.

“Karadeniz kültürünü yıllardır buraya taşıyoruz”

Etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Necattin Demirtaş, “İlçemize geçmişte ya da yakın zaman önce ülkemizin dört bir yanından gelip yerleşmiş ve burada bizlerle birlikte yaşayan tüm hemşehrilerimiz bizim değerimizdir. Şenlikler ülkemizin kültürel zenginlikleri olan hemşehri derneklerimizin buluşma adresi. Onların yerel kültürlerini, değerlerini yaşatarak şehrimizin kültürüne katkı vermelerinden mutluluk duyuyoruz. Karadeniz kültürünü yıllardır buraya taşımanın kıvancını yaşıyoruz. Bu şenliklerin, ilçemize önemli katkılar sunduğuna inanıyorum” dedi.

Başkan Demirtaş'ın konuşmasını ardından, tulum ve kemençeler eşliğinde horon tepen vatandaşlar saatlerce oynadı. Sibel Tepe, Yasin Kılıç ve Hızır Dinçer'in sahneye çıktığı kemençe eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı.