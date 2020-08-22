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Mahsur kalan mevsimlik işçilerini Terme Belediyesi kurtardı

Samsun’un Terme ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında ilçe merkezinde bulunan çayın debisi yükseldi.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında ilçe merkezinde bulunan çayın debisi yükseldi. Bazı tarım arazilerinde mahsur kalan mevsimlik işçilerin yardımına Terme Belediyesi koştu.


Akşamdan itibaren etkili olan yağışlar sonrasında Terme Çayı kritik denebilecek bir seviyeye kadar yükseldi. Suların yükselmesiyle bazı mevsimlik işçileri çalıştığı tarlalarda mahsur kaldı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kepçe makinesiyle işçilerin yardımına koştu. Hiç bir yara almadan kurtarılan işçiler belediye ekiplerine teşekkür etti.


Terme Belediyesi ekipleri ilçede meydana gelebilecek herhangi acil duruma karşı hizmete hazır bekliyor.

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