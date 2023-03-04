Makam aracına mikser çarpan Başkan Demir, kazayı yara almadan atlattı

Kaza, 3 Mart Cuma günü saat 11.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in bulunduğu 55 SS 001 plakalı makam aracına seyir halindeyken beton mikseri sol taraftan çarptı. Başkan Mustafa Demir, kazayı yara almadan atlattı.

"Kör bölgeye denk geldi"

Kazayı anlatan Başkan Demir, "Bir beton mikseri seyir halindeyken bizim araca çarptı. Herhalde kör bölgeye denk geldi. Bunun sonucunda bir kaza oldu. Arabada hasar var, bizde çok şükür bir şey yok" dedi.

Büyükşehir Belediyesine ait makam aracında maddi hasar oluşan kazayla ilgili inceleme sürüyor.