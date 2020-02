Cemil Deveci, Halide Edip Adıvar Anaokulu tarafından hayata geçirilen "Makamdan Masala" projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine makam odasında masal kitabı okudu. Renkli anların yaşandığı etkinlikte Başkan Deveci, meraklı miniklerin sorularını da cevapladı.

Halide Edip Adıvar Anaokulu tarafından, kitap okumanın önemine dikkat çekmek, farkındalık kazandırmak ve öğrencilerin meslekler ile sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla "Makamdan Masala" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, Okul Müdürü Sema Ateş, sınıf öğretmeni Sevilay Özata ile öğrencileri Cemil Deveci'yi makamında ziyaret etti. Başkan Deveci ile birlikte makam odasında yer minderlerinin üzerinde oturarak gerçekleştirilen kitap okuma saatinden sonra minikler merak ettiği soruları da Başkan Deveci'ye sordular.

Öğrencilere "Kütüphane" ile "Dağ Evi ve Deniz Kızı" isimli masalları okuyan ve sohbet eden Başkan Deveci, miniklerle yakından ilgilendi. Masalda yer alan karakterleri, olayları ve resimleri tek tek anlatan Başkan Deveci'yi çocuklar pür dikkat dinledi. Çocuklardan gelen, "Belediye başkanı ne yapar?", "Belediye başkanı olmak için hangi okullarda okudunuz?", "Çocukken hangi mesleği yapmak isterdiniz?" gibi soruları da cevaplayan Başkan Deveci, çocuklara kendi eğitim hayatını ve belediye başkanı görevlerini de anlattı.

Projenin çocuklar için çok değerli olduğunu söyleyerek okul müdürü ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Deveci, şunları söyledi:

“Biz her gün beş kilometre yolu yürüyerek okulumuza gidip zor şartlarda eğitim gördük ama sizin daha iyi şartlarda eğitim görüp başarılı olmanız ve bizim yapamadıklarımızı da yapmanız gerekiyor. Ben çocukları çok seviyorum, gittiğim her yerde de mutlaka bir çocuk beni buluyor ve sevgisini gösteriyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bugün buraya gelmeniz günümü güzelleştirdi. Sizleri çok seviyorum ve sizler için çalışıyorum. Her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Hep gülün ve hep çocuk kalın" dedi.