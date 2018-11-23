Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Murat: “Arkamızda güçlü Türkiye olmasaydı, beni kapıcı bile yapmazlardı”

Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Osmanlı'dan Sonra Türkiye/Makedonya Hukuki ve Kültürel İlişkileri” konferansında konuşan Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, “Arkamızda güçlü Türkiye olmasaydı, beni kapıcı bile yapmazlardı” dedi.

Atakum Belediyesi ile Atakum Balaçlılar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği konferans, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Balaçlılar Derneği Başkanı İsa Taner, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bekir Şişman ile çok sayıda STK temsilcisi ve Atakumluların katılımıyla gerçekleşti.

“Güçlü olmak zorundayız”

Osmanlı'nın torunu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Biz aslımızı, 600 yıl hüküm süren Osmanlı'yı hiç unutmayacak ve unutturmamak için çalışacağız. Bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı'nın torunları, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukları olmaktan gurur duyuyoruz. ‘Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez' sözünden de hareketle gerçekleştirdiğimiz konferans nedeniyle, şehrimizde ağırladığımız Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat'ın da ifade ettiği gibi, Türkiye'nin son 16 yıl içerisinde kat ettiği mesafe ile 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine olan inancımız ve azmimiz, tüm dünyadaki soydaşlarımızın yüzünü güldürmeye yetiyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman güçlü olmak zorundayız” diye konuştu.

“Güçlü Türkiye umut oldu”

Osmanlı sonrası Makedonya'da hiçbir zaman çoğunluk olamadıklarını ifade eden Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, “Biz Türkler, Makedonya'da çoğunluğa göre üçüncü sıradayız. Anayasa Mahkemesi Üyesi seçilen ilk Türk benim. Bunun nedeni de Türkiye Cumhuriyeti'nin artık daha güçlü olması. Eğer Güçlü bir Türkiye olmasaydı, beni orada kapıcı bile yapmazlardı. Siz burada güçlü durdukça, biz balkanlarda daha da mutluyuz. Şu anda Türk bakanlarımız, milletvekillerimiz var. Türkiye'den tek isteğimiz var, o da güçlü olması” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, mirasına sahip çıkıyor”

Osmanlı'nın balkanlarda bıraktığı eserlerin birçoğunun tahrip edildiğini ifade eden Salih Murat, “Osmanlı'dan bizlere miras kalan tarihi yapılarımızı yıkanlara para yardımları yapılıyordu. Ecdadımızın hatıralarını yıkanlara, çıkardıkları molozlar kadar para ödeniyordu ama artık güçlü bir Türkiye var ve ülkemize gelerek Osmanlı hatıralarını yeniden ihya etti. Dedelerimizin bizlere bıraktığı camiler, köprüler, Türkiye'nin eliyle dünya turizmine ve tarihe yeniden kazandırıldı. Bu anlamda milletimiz, Türkiye'nin yükselişi ve gelişmesine her zaman ümitle bakmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.