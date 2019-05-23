‘MAKEX 2019 Robot Turnuvası'na damga vurdular

Uluslararası olarak düzenlenen ‘MAKEX Robot Turnuvası'nda Final Okulları takımları damgasını vurdu.

100'ü aşkın takımın katıldığı MAKEX Robot Turnuvası'nda 11 takımla turnuvaya katılan Final Okulları büyük bir başarı göstererek 11 takımıyla da turnuvanın final aşamasına kalmayı başardı. Kodlama eğitimine fazlasıyla önem veren bunun için Türkiye'de eşi benzeri olmayan sistemler geliştiren Final Okulları robot başarısıyla da verdiği emeklerin meyvelerini topladı. Turnuvanın final aşaması ekim ayında gerçekleştirilecek ve sonrasında kazanan takım Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanarak Çin'e gidecek.

Samsun Final Okulları 3 takımla finalde

Özel Samsun Final Okulları iki ayrı yaş kategorisinde katıldığı 3 takımın 3'üyle de finale kalarak büyük başarı gösterdi. Öğrencilerin uzun çalışmaları sonrasında kodladıkları robotlar turnuvada görevleri başarıyla tamamladı. Aldıkları robotik eğitimini sahaya da yansıtan öğrenciler büyük bir başarı göstererek final heyecanını yaşamaya hak kazandı.

"Ülkemizi Çin'de temsil edip dünya derecesi için çaba harcayacaklar"

Kodlama ve Robotik Öğretmenleri Çağlar Turgut, "Öğrencilerim turnuvanın bu aşamasında başarılı bir performans gösterdi. Gece-gündüz demeden tasarımdan tutunda kodlamaya kadar birçok alanda çok çaba harcadı. Verdikleri emeklerin bu karşılığını alarak final aşamasına katılmaya hak kazandılar. Umarım final aşamasında da başarılı olarak ülkemizi Çin'de temsil edip dünya derecesi için çaba harcayacaklardır” dedi.