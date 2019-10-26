Malezya Putra Üniversitesi ile akademik iş birliği arayışı

SAMSUN (İHA) – Malezya Putra Üniversitesi (UPM) heyeti, Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile bir araya geldi.

Ziyarette, Samsun ve OMÜ'de bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Vekili Ismail Azhan Bin Hashim, gösterilen konukseverlik ve ilgiden dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz'e şükranlarını sundu. Görüşmede Türkiye ve Malezya arasında öteden beri süregelen farklı boyutlardaki iş birliği ve kültürel ilişkileri; akademik ve bilimsel çalışmalar, ortak organizasyonlar ve teknolojik paydaşlıklarla güçlendirme niyetinde olduklarını vurgulayan Rektör Vekili Rektör Vekili Ismail Azhan, OMÜ'yü de Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olarak bu iş birliğinde görmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin, Malezya ile samimi ve köklü bir kültürel bağa sahip olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise söz konusu olası iş birliği imkânlarıyla OMÜ'nün uluslararasılaşma düzeyini yükseltmeyi ve kültürel çeşitliliği ile renkliliğini zenginleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Cengiz bu ziyaretlerin, üniversiteler arasında muhtemel iş birliklerine zemin hazırladığına işaret ederek konuklarına nazik ziyaretleri teşekkürlerini iletti.

Karşılıklı izlenim ve görüşler paylaşıldı

Ziyarette Rektör Yardımcısı Cengiz, OMÜ'yü farklı yönleriyle tanıtıp, heyetin ve öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlarken Malezyalı öğrenciler de Samsun ve OMÜ hakkındaki izlenim ve görüşlerini Rektör Yardımcısı Cengiz ile paylaştı.

Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleşen ve Malezya Putra Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ismail Azhan Bin Hashim'in öncülük ettiği ziyarete; UPM'nin bazı akademik ve idari personeli ile lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 20 öğrencisi de eşlik etti. Ziyarete ayrıca, Malezya'nın bir diğer üniversitesi Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinden (International Islamic University Malaysia) de bir öğrenci katıldı.

Ziyaret sonunda, UPM Rektör Vekili Prof. Dr. Ismail Azhan Bin Hashim, yakın ilgi ve teveccühünden dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz'e, UPM'nin hediyesi ile OMÜ adına hazırlanan teşekkür belgesini takdim etti.