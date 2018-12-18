İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mandala boyama etkinliğinde görsel şölen

Yeni yıl için geriye sayım başlarken, Karadeniz’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza, minik ziyaretçilerini mutlu eden bir etkinliğe daha imza attı.

Yeni yıl için geriye sayım başlarken, Karadeniz'in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza, minik ziyaretçilerini mutlu eden bir etkinliğe daha imza attı.


Dev mandala boyama etkinliğinde AVM'nin 2019 takvimini şekillendiren minik eller, büyük yetenekleriyle ailelerinin gurur kaynağı oldu. AVM'nin ortak kullanım alanında iki gün boyunca gerçekleştirilen “Mandala Boyama Etkinliği”ne katılan 4-12 yaş grubu ziyaretçiler, 2019 yılında masaları süsleyecek olan takvime yetenekleriyle renk kattılar. Etkinlik alanının çevresinde çocukların başarısını izleyen aileler, bu anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek, en mutlu çocukluk anılarını ölümsüzleştirdiler.


Minik ellerin yetenekleriyle renklenen ve görsel bir şölenin yaşandığı dev mandalanın görsel olarak kullanılacağı 2019 Piazza masa takviminin, baskı sürecinin ardından danışma biriminden alınabileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.