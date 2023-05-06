Mangala şampiyonları ödülünü Bakan Muş'tan aldı

SAMSUN (İHA) – Canik Belediyesi Mangala Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un elinden aldılar.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muş, Canik Belediyesi tarafından düzenlenen zeka oyunu Mangala Turnuvası'na katıldı. Burada öğrenciler ve velilerle görüşen Bakan Muş, tüm öğrencilere başarılar diledi. Türkiye'nin geleceği için gençlere çok büyük önem verdiklerinin altını çizen Bakan Muş, “Zeka oyunları hep sizlerin gelişimi için. Hem fiziksel hem sosyal gelişimimiz için yapılan çalışmalar. Ben belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tip faaliyetler, desteklediğimiz çalışmalar okul içerisinde, okul sonrasında önemli şekilde, etkili şekilde sizlerin gelişimine katkı sunuyor. Biz bunu hemen hemen bütün belediyelerimizle, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğimiz her yerde yapmaya çalışıyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz, keyif alıyoruz. Bunu önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sağ olsun yerel yönetimlerdeki bütün arkadaşlarımıza bunları yapıyorlar. Eğitim konusunda Samsun iyi bir noktaya gelmiş bir şehir. Çok böyle eksiği olan bir şehir değil. Binalarla alakalı belli başlı bazı yatırım planlamalarımız var. İnşallah onları da hayata kısa zaman içerisinde geçecektir. Eğitim bu noktadan çok daha iyi bir seviyeye gelecektir. Her şey Türkiye'nin geleceği için. Burada sizlerin iyi yetişmesi, Türkiye'nin çok daha güçlü olacağı anlamına gelir. Bizim bütün gayretimiz, bütün çabamız sizlerin daha iyi bir eğitimle yarınlara Türkiye'sini inşa edecek şekilde hazırlanmanız. Türkiye'yi güzel bir noktaya taşımanız. İyi bir ülkede yaşamanız içindir. Bütün çabamız budur. Ailelerinizle birlikte sizlere sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Başkan Sandıkçı: “Teknolojik şahlanışı sürdürecek olan siz gençlersiniz”

Belediye olarak gençlerin gelişimine büyük önem verdiklerine değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, “İlçemizde gençlerimizin eğitimi için birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Buraya gelmeden önce sayın bakanımla birlikte Keşif Kampüsünü ziyaret ettik. 4 ve 5'inci sınıftan uygulama sınavını geçen çocuklarımızın eğitimini ziyaret ettik. Bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Yine ilçemizdeki okullarımızda akıl ve zeka oyunları sınıfları oluşturduk. Bizler teknoloji anlamında bir şahlanış yaşıyoruz. Bu şahlanışı devam ettirecek olan bu teknolojik eğitimleri sürdürecek olan öğrenciler sizlersiniz. Sizlerin altyapınızı hazırlama işi bize düşüyor. Sizlere sadece istediğimiz çalışmanız, çalışmanız, daha çok çalışmanız. Çünkü bugünün Türkiye'sini idare etmekten daha zor olacak yarının Türkiye'sini idare etmek. Bu anlamda turnuvamıza katılan bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini Bakan Mehmet Muş ve Başkan İbrahim Sandıkçı verdi. Ödül törenine ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da katıldı.