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Mankeni soydular

Samsun’un Bafra ilçesinde bir giyim mağazasının önünde bulunan mankenin üzerindeki kıyafetler çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir giyim mağazasının önünde bulunan mankenin üzerindeki kıyafetler çalındı.


Olay, Kızılırmak Mahallesi Cordanoğlu Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kırmızıoğlu'na ait giyim mağazasına gelen henüz kimliği belirlenemeyen 3 şahıs kapının yanında bulunan mankenin üzerindeki yelek ve badiyi alıp kaçtı. İş yeri sahibinin fark etmesi üzerine olay, polise haber verildi.


Polis ekipleri iş yerinde yaptıkları inceleme sonunda kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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