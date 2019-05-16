Mankenler Atatürk'ün giysilerini sergiledi

Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan “Atatürk'ümüz, Cumhuriyetimiz, Kadınlarımız“ defilesi büyük ilgi gördü.

Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan “Atatürk'ümüz, Cumhuriyetimiz, Kadınlarımız" adlı defile Piazza AVM'de gerçekleştirildi. Samsun Maarif Koleji ve Samsun Anadolu Lisesi Mezunları Derneği sponsorluğunda Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM) gerçekleştirilen defilede, Atatürk'ün askeri ve sivil yaşamı içinde giydiği üniforması ve diğer kıyafetleri esas alınarak ve kadın giyimine de uyarlanan 50 parçalık koleksiyondan oluşan defile büyük ilgi gördü.

Atatürk'ün hareketleri mankenler tarafından yapıldı

Atatürk'ün Harp Okulu yıllarından itibaren giydiği kıyafetleri ile başlayan defile de ayrıca şapka ve kıyafet devriminin ardından değişen giysiler anlatıldı. Defilede ayrıca, Atatürk'ün yaptığı hareketler de mankenler tarafından yapıldı. Bir mankenin Atatürk'ün harmandalı oynayışını anlatması ise izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Defile, mankenlerin ve izleyicilerin 10. Yıl Marşı'nı söylemesi ile sona erdi.